Réaménagement au sommet de la gendarmerie: Le Général de Division Martin Faye, est nommé Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire Le Général de Division Martin FAYE, précédemment Haut-Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire, est nommé Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Corps d'Armée Moussa FALL, appelé à d'autres fonctions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024







