Récemment divorcée: Que mijote Viviane Chidid avec cette célèbre actrice nigériane? Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| Viviane poursuit sa carrière de la plus belle des manières. Après son divorce qui a secoué le web, la reine du Djolof band enchaîne les tournées dans la sous-région. Sur son compte instagram, elle a posté de nouvelles photos d’elle accompagnée d’une célèbre actrice de Nollywood.

Vie privée



Quand il s’agit de sa vie privée, Viviane ne laisse pas d’espace à la presse. La preuve, depuis son divorce avec Moustapha Dieng, la chanteuse refuse les interviews. Sur les réseaux sociaux, elle ne publie que ce qui concerne ses activités artistiques.



Vie professionnelle



D’ailleurs, dernièrement, elle a posté deux photos d’elle avec l’actrice nigériane Ini Edo. Les deux ( 2) célébrités s’affichent très complices en tenues décontractées. Sur sa page Insta, Vivi a légendé ses photos pour mettre au parfum ses followers. “En compagnie de la très belle et grande actrice nigériane iniedo , de très grandes surprises pour bientôt!”, lit-on.



Pour ceux qui ne suivent pas Nollywood Tv, Ini Edo est une grande actrice des films romantiques et dramatiques de la chaîne Nigériane. Douée dans ces interprétations, elle figure parmi les actrices les plus riches au Nigéria, avec plus 200 films tournés.





