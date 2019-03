Recensement : Plus de 30 000 enfants-mendiants au Sénégal Plus de 30 mille enfants-mendiants au Sénégal. C’est le chiffre alarmant révélé par Mody Ndiaye, Secrétaire permanent de la Cellule nationale de lutte contre la traite des personnes (Cnltp), au cours d’un séminaire de renforcement de capacités des magistrats, policiers et gendarmes, rapporte "L'As".

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019

Un fléau à prendre à bras-le-corps, même si pour Aminata Kébé du Commissariat des Nations- Unies qui s’est exprimée dans le même journal, l'application de la loi contre un tel fléau s'explique par des résistances socio-culturelles.

