Recette de bain de bouche et autres solutions pour éliminer la mauvaise haleine La mauvaise haleine, c'est très désagréable ! Souvent on ne sait même pas qu’on en souffre. Une astuce pour connaître que vous souffrez d’une mauvaise haleine. Placez vos mains en coupe devant votre bouche, soufflez dedans et portez-les à votre nez pour en sentir l'odeur. Si c’est le cas, voici quelques solutions simples afin d’éliminer la mauvaise haleine et avoir une bouche propre.





Recette de bain de bouche



Mélangez deux cuillères à soupe de graines d'anis et 100 ml d'eau, portez à ébullition et laissez refroidir. Filtrez en écrasant bien les graines. Mélangez le jus ainsi obtenu avec un quart de tasse d'alcool à 40 degrés et un quart de tasse d'eau de rose, puis renversez dans une bouteille foncée. Versez un peu de bain de bouche dans un verre d'eau et rincez-vous soigneusement la bouche après le brossage.



NB: Cette recette est préconisée après chaque brossage.



Autres solutions maison



- Ajoutez une demi-cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau et gargarisez-vous pendant 10 secondes. Puis rincez avec l'eau.

- Versez du bicarbonate dans votre main, trempez-y une brosse à dents humide et utilisez-le pour vous brosser les dents et la langue à fond. Rincez à l'eau claire.

- Buvez une cuillère à thé d'huile d'olive le matin à jeun. C’est aussi efficace.

- Rincez-vous la bouche après chaque repas car l’eau emporte les bactéries en excès et les particules de nourriture.















Mam Dieng

