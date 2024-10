Recico et Filab Le cinéma et la littérature du Sénégal se distinguent au Bénin Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2024 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

Deux événements importants dans l'agenda culturel du Bénin, se sont déroulés dans une même période à Cotonou et à Calavi. Du 2 au 12 octobre, s’est tenue la 4e édition des Recico, les rencontres cinématographiques de Cotonou, avec pour thème : le cinéma, un outil pour lutter contre l'extrémisme violent. L'autre événement culturel, c’est le filab (festival international du livre et des arts assimilés) organisé du 10 au 12 octobre 2024. Le thème développé était, la contribution du livre et des arts dans l'économie de l'industrie culturelle. La création contemporaine sénégalaise a démontré encore une fois sa force de frappe artistique et culturelle. En effet, Idrissa SOW, écrivain et fondateur de la maison d’édition Aminata Sow FALL de Vélingara a gagné le grand prix Filab de nouvelle Jean PLIYA. Un prix qui porte le nom du célèbre enseignant, écrivain et homme politique béninois décédé en 1975 en Côte d'Ivoire. Après avoir remercié le ministère de la jeunesse ,des sports et de la culture à travers la direction du livre et de la lecture , il a précisé que c'est un prix pour tous les africains en général et pour tous les hommes et femmes qui tournent autour de l' édition littéraire au Sénégal . Idrissa SOW est l'initiateur du programme vélos livres qui permet de sillonner des localités à l'intérieur du pays pour permettre aux élèves de lire davantage. Cela va s'agrandir en 2025 avec le soutien de l'Etat du Sénégal et des partenaires étrangers a-t-il précisé. Michel Mendy des Editions Saraba s'est vu décerné un diplôme d'honneur tout comme votre serviteur pour services rendus à l'édition littéraire panafricaine. Lors des rencontres professionnelles, Idrissa Sow gorkoodio a présenté un spectacle de contes. C‘était un conte moderne sur les droits et devoirs de l'enfant. En intervenant lors du panel sur l'apport économique des langues nationales dans l'industrie créative, le grand prix du filab 2024, a fait allusion au programme lecture pour tous . C’est un programme très important financé par l’usaid qui a démarré dans 6 académies avec l’utilisation de trois langues nationales, à savoir le pulaar, le sérére et le wolof. Il rappele que c’est en 1962 que l’Etat a introduit les langues nationales dans le système éducatif. Mais c'est en 1971 que l'état a promu six langues au rang de langues nationales.c'est à dire le wolof,le peulh,le sérére ,le diola le malinké et le soninké. Intervenant aussi au panel sur une meilleure collaboration dans la chaîne du livre, Idrissa Sow a expliqué l’interdépendance des différents de la chaine des valeurs, pour aboutir sur un épanouissement socio professionnel des acteurs du livre. Pour les distinctions cinématographiques aux recico, il faut mentionner dans un premier temps la mention spécial obtenu par le film XEER BU GANJARU ( La pierre précieuse ) de Babacar Hann DIA .Music is my refuge de Thierno Seydou NOUROU a obtenu le kemyte d’argent dans la catégorie court métrage documentaire. Le film, le prénom, de Aissatou Ndiaye Gueye, produit par Moly KANE a gagné le kemyte d'argent dans la catégorie fiction court métrage .Et le kama d’or du documentaire long métrage est revenu au film le fleuve n’est pas une frontière de Alassane Djago produit par Katy Lena NDIAYE

Alioune DIOP





Source : Source : https://www.jotaay.net/Recico-et-Filab-Le-cinema-e...

