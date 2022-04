Reconfiguration du Pds à Kolda : de nouvelles têtes sortent de l’ornière, Mamadou Benté Diallo (délégué régional), Tidiane Tamba…

De nouvelles têtes sortent de l’ornière dans la section du Pds de Kolda. Il s’agit entre autres de Mamadou Benté Diallo nommé délégué régional pour le parrainage et mandataire du département de Kolda pour les législatives de juin 2022. Mais également, il y’a Tidiane Mansaké Tamba le récent candidat pour les locales du Pds à Kolda qui sont en train de gagner des galons au sein de leur parti. C’est pourquoi, ces deux derniers bénéficient de la confiance du bureau central puisqu’ils ont respecté la discipline du parti lors des locales. Ils se sont écartés lors des dernières locales du show politique qui secoua leur formation à Kolda.



À en croire Mamadou Benté Diallo (en veste sur la photo), « pour moi le parti a voulu mieux faire, compte tenu un peu de la situation notée pendant les locales passées. Ce changement intervient à partir des leçons, des impairs nés des investitures et du déroulement de la campagne pour éviter les divisions. » C’est pourquoi, précise-t-il « le parti a adopté cette stratégie pour être beaucoup plus efficace pour le parrainage et les législatives. »



Ainsi, il poursuit : « j’appelle à l’unité, à la remobilisation et à l’engagement de tous les responsables pour réussir cette mission. En ce sens, nous devons nous mettre déjà au boulot pour avoir le maximum de parrains pour mieux préparer les législatives. Et c’est dans ce cadre que j’ai rencontré le SG de la fédération départementale du Pds, Ndiogou Dème pour discuter avec lui du parrainage et des législatives… »



Les responsables que nous avons interpelés se disent prêts pour la redynamisation du parti au Fouladou. Ces derniers estiment qu’ils vont « apporter un vent nouveau dans ce parti » pour revenir dans la scène politique.



Interpellé sur la question, Tidiane M Tamba estime : « je ne suis pas intéressé par la députation, mais je pense que Benté et moi pouvons soulever des montagnes dans le département. À côté de Benté, je suis entièrement engagé à travailler pour que nous puissions engranger le maximum de parrains. » D’ailleurs, il rappelle : « quand j’ai été mandaté pour la mairie, les autres ne se sont pas alignés pour respecter la discipline de parti. Et c’est pourquoi, nous pensons que le parti a sanctionné notre SG en mandatant Mamadou Benté Diallo qui s’est inscrit dans la discipline du parti. Et avec ces deux cadres là (Benté et moi) on va vers une reconfiguration du parti à Kolda. Et avec nous, la santé du Pds va s’améliorer… »



Dans la foulée, Idrissa Fall estime qu’il va travailler avec Mamadou B Diallo. À ce titre il précise : « je vais le soutenir pleinement dans cette mission. Le Pds avait besoin de sang neuf et d’ailleurs, même la nomination de Benté Diallo a suscité un regain d’espoir au Fouladou. »

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Reconfiguration-du-Pds-a...