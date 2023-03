Reconnaissance à la gente féminine: L’exemplarité de la 1ère dame Marieme Sall, louée La plateforme des femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle, souhaite une bonne ziarra du Daaka de Médina Gounass aux fidèles, ainsi qu’à la Communauté musulmane. Le Chef de l’Etat Macky Sall, présent à l’ouverture ce samedi 04 mars 2023 a adressé ses vifs remerciements au Khalife, Thierno Amadou Tidiane Ba, de son accueil chaleureux, des prières formulées avec les fidèles pour la paix, la stabilité, le progrès économique et social du Sénégal.

Les Femmes Cadres en l’honneur de la journée internationale de la femme rendent tout d’abord hommage à la première Dame du Sénégal, Marième Faye Sall. Femme, épouse, mère, sœur, complice et partenaire. Son humilité, sa piété, sa générosité, son empathie, sa spontanéité légendaire, son élégance, sa beauté naturelle font d’elle une référence et un modèle pour les femmes du Sénégal. Ensuite, elles félicitent toutes les Femmes Ministres du gouvernement en commençant Madame Fatou Diane Gueye, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, pour la qualité du travail abattu au sein de son Ministère en un laps de temps très court, accompagnée de ses Directrices et de l’ensemble de son équipe.



D’après un communiqué, un hommage particulier est rendu à Mme Aissata Tall Sall, première Femme responsable de la Diplomatie du Sénégal, Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, éminente juriste et avocate, défenderesse de la Femme. Elles sont fières de la pertinence et de la rigueur scientifique de Madame Oulimata Sarr, Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération. Elles encouragent Madame Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale qui a su traduire en plan d’actions la vision de son Excellence. Et, elles se réjouissent du brillant travail quotidien effectué par Sophie Gladyma, Ministre du Pétrole et des Energies.



Ainsi, ces femmes cadres saluent les réalisations de Victorine Ndèye, ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire. Et félicitent Annette Seck Ndiaye, Ministre auprès du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargée des Sénégalais de l’extérieur, Présidente du Conseil départemental de la Région de Sédhiou pour son action auprès de la Diaspora.



La Plateforme de Femmes Cadres rend hommage à toutes les Femmes du Sénégal, de la Diaspora, des villes et des campagnes Elles encouragent les femmes : agent de police, de gendarmerie, militaires ainsi que celles dans le commandement territorial, les directrices, les cadres, les employées, les commerçantes, les femmes de ménage, les femmes en activité ou non. Les épouses, les mères, les sœurs. Elles sont fières de ces femmes incroyablement courageuses, combatives, résilientes, énergiques, pleines de ressources et d’espoir, elles leur souhaitent une bonne fête de la femme.



A son Excellence le Président de la République, Macky Sall, le Défenseur des Femmes, le champion « He for She », celui qui incarne la masculinité positive, les femmes Cadres adressent leurs sincères remerciements pour l’évolution de la condition féminine depuis 2012. Que cela soit en termes d’autonomisation, de décentralisation, d’accès à la formation, à l’emploi et à la santé, tout en souhaitant et en plaidant pour l’éclatement du plafond de verre en entreprise pour les femmes. Mais aussi, une plus grande représentativité des femmes à des postes institutionnels et politiques. Egalement, une protection sans faille de la femme alliée à des mesures fortes de répression de toute violence faite filles et aux femmes.



Aussi, la plateforme des femmes cadres de BBY et de la majorité présidentielle, salue le visionnaire Président de la République, meilleur de sa génération, qui offre à chaque sénégalaise et sénégalais de l’espoir et une égalité des chances. Ainsi, elle se montre fière de réaffirmer son engagement à l’accompagner vers un deuxième quinquennat en 2024.



