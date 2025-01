Record migratoire : 34 000 arrivées aux Iles Canaries entre janvier et octobre 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Janvier 2025 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Migration Irrégulière/ Saliou NDONG En 2024, la migration irrégulière a atteint des niveaux préoccupants. D'après les chiffres du Comité Interministériel de Lutte contre la Migration Irrégulière (CILMI), 502 bateaux ont débarqué aux Îles Canaries entre janvier et octobre de cette année, transportant environ 34 000 migrants. Ces informations ont été révélées ce mardi 7 janvier à Ziguinchor par le ministre de l'Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine. Le CILMI est chargé d'élaborer les plans relatifs aux stratégies nationales, ainsi que de coordonner les efforts de lutte contre la migration irrégulière et la surveillance des frontières.



