Recours de Yewwi et de Gueum Sa Bopp : Que faut-il retenir des décisions des 7 Sages ?

Le Conseil Constitutionnel autorise la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi à modifier sa liste pour le département de Dakar. Les 7 Sages ont aussi rejeté les recours introduits par Yewwi et Gueum Sa Bopp visant à invalider la liste de Benno. Le Conseil Constitutionnel siégeant à l’unanimité a annulé hier l’arrêté rejetant la liste départementale de Dakar de "Yewwi Askan Wi" pour non-respect de la parité par le ministère de l’Intérieur par le biais de la Direction générale des élections (DGE).



Selon Rewmi, cette liste avait été invalidée par la Direction Générale des Élections. Motif : non-respect de la parité. Ce qui avait provoqué la colère du maire de Dakar, Barthélémy Dias, également tête de liste dans le département. Les sept Sages ont rejeté la requête parce que, disent-ils, les arguments évoqués ne sont pas valables. Ce recours a été introduit par Déthié Fall, mandataire national de la coalition " Yewwi Askan Wi " le mercredi 18 mai dernier. Selon les sages du Conseil constitutionnel, la coalition Yewwi Askan Wi peut bel et bien «retirer et substituer» des candidats et procédé aux remplacements sur sa liste départementale. Le conseil constitutionnel a, dans sa décision, déclaré que le mandataire «aurait dû être admis à procéder au retrait et aux remplacements de candidats démissionnaires.» Selon les juges constitutionnels, les deux démissionnaires de la liste majoritaire du département de Dakar peuvent être retirés et remplacés par le mandataire. En effet, les juges ont annulé l’arrêté numéro 006062 rendu le 17 Mai 2022 par la direction générale des élections (DGE).



Dans sa Décision, la juridiction constitutionnelle a rappelé les motifs de sa décision par le biais de plusieurs « considérants ». Jugeant la saisine recevable, les sept (7) Sages ont rappelé que la liberté des candidatures en matière électorale est un principe prévu par la constitution notamment en son article 4. C’est dire que la liste départementale de Dakar dirigée par Barthélémy Diaz, va probable- ment participer aux élections législatives du 31 Juillet 2022. Le Conseil constitutionnel s’est également penché sur les re- cours introduits par le Yewwi Askan Wi (Yaw) et Gueum Sa Bopp visant à invalider la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) pour avoir déposé un nombre de parrains de 55328, supérieur au maximum légal requis qui est de 55327 parrains, ils ont été tous rejetés. Les 7 Sages ont rejeté tous les recours contre la majorité présidentielle. Dans sa séance du 21 mai 2022, le Conseil estime, en effet, que selon les dispositions de l'article Lo 184 précité, que " seuls les actes du Ministre chargé des élections pris en application des articles L. 179, L. 180 et LO. 183 du Code électoral peuvent être contestés par les mandataires ; qu'il s'ensuit que les recours sont irrecevables ".



Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a confirmé la Direction générale des élections qui a déclaré irrecevable la liste de candidature aux élections législatives du mouvement citoyen JAMMI GOX YI à sa tête l'activiste Fadel Barro. Celle d’And Nawlé de Serigne Mboup a été aussi rejetée. Ces décisions vont dans le sens de l’« apaisement », selon le défenseur des droits humains Alioune Tine, du think tank Afrikajom center.

