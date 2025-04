Recours en inconstitutionnalité : Mbaye Dione exprime sa confiance envers le Conseil constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Walu a déposé un recours en inconstitutionnalité contre la loi n° 08/25, adoptée par l’Assemblée nationale le 2 avril 2025, portant interprétation de la loi d’amnistie. Soutenue par 23 députés, cette initiative vise à obtenir l’annulation de la loi par le Conseil constitutionnel. Parmi les signataires figurent des personnalités politiques de premier plan, telles que Amadou Ba, Anta Babacar Ngom et Thierno Alassane Sall.



Lors d’une conférence de presse tenue ce 9 avril, le député de l’opposition Mbaye Diome a vivement critiqué cette loi, la qualifiant d’« injuste » et de contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il a dénoncé une « justice à deux vitesses », susceptible, selon lui, de menacer l’équilibre social du pays. Malgré ces critiques, Mbaye Diome a affirmé avoir « pleinement confiance » dans le Conseil constitutionnel pour trancher cette affaire « conformément au droit ».



Ce recours met en lumière les tensions persistantes autour de la loi d’amnistie et de son interprétation, reflétant les divisions au sein de la classe politique.