Recouvrement annoncé des biens de Karim Wade: "Il n’y a rien de nouveau" (avocat)

Vendredi 14 Septembre 2018

Me Ciré Clédor Ly a apporté des éclairages suite au lancement annoncé du recouvrement des biens de Karim Wade. Dans un entretien téléphonique qu’il a accordé à Seneweb, l’avocat du fils d'Abdoulaye Wade rassure. ‘’Il n’y a rien de nouveau concernant cette histoire de recouvrement évoquée ce matin. Depuis qu’ils (les agents judiciaires de l’Etat) ont cet arrêt, ils le trimbalent en bandoulière. Ils vont partout et n’ont jamais eu grand-chose. Ce n’est pas nouveau. Cela, c’est du réchauffé. Quant au Sénégal, là, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Mais tous les biens qu’ils peuvent saisir ici, sont ceux de Me Abdoulaye Wade’’, a annoncé Me Ciré Clédor Ly.



Confiant quant à l’innocence de son client, il dit à qui veut l’entendre que l’affaire est loin de connaitre son épilogue. ‘’Nous sommes en procédure avec eux depuis lors sur les biens qu’ils ont saisis au Sénégal. Ce n’est pas encore fini. Les procédures ont été engagées depuis. Ils ont perdu partout en Europe. Tous les biens ont été restitués, dans le monde, à Karim Wade. Alors au Sénégal, ils veulent prendre par la force. Ils peuvent le faire. Mais judiciairement, ce n’est pas encore terminé. Ils n’ont pas un iota. C’est cela la vérité’’, renchérit l’avocat.



Celui-ci se de déplorer l’acharnement dont ferait l’objet son client. ‘’Le reste, maintenant, c’est un Etat qui, au lieu de travailler, passe tout son temps sur des détails. L’affaire de Karim Wade devrait être considérée aujourd’hui dans notre pays comme un détail par l’Etat. C’est en fait Karim qui devrait en faire un problème. Cela veut dire qu’il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays’’, s’indigne Me Ly.



Seneweb



