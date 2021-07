Recrudescence de la Covid-19: Macky Sall demande la tenue des événements officiels dans la sobriété Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l'Etat Macky Sall a réagi face à la recrudescence des cas de Covid-19 notée depuis quelques jours au Sénégal. Il a demandé lundi à ses ministres et à leurs différents services de tenir les activités officielles dans la sobriété et le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités médicales.

«Le Chef de l’Etat a décidé, compte tenu de la situation de la pandémie Covid-19, de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières », relève le communiqué du Conseil des ministres de ce lundi. Le Président de la République a à cet effet instruit le Gouvernement de « renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de Covid-19 ». Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont recensé mardi 121 nouvelles contaminations sur un échantillon de 1255 tests. Ce qui porte à 44 080, le nombre de cas répertoriés depuis le début de la pandémie au Sénégal. Trois décès supplémentaires sont également enregistrés le même jour, faisant ainsi un total de 1178 décès déplorés. Au même moment, 1068 patients sont sous traitement, dont 20 sous réanimation. Par ailleurs, 556 876 doses de vaccin ont été déjà administrées, depuis le 23 février dernier.



Source : http://lesoleil.sn/recrudescence-de-la-covid-19-ma...

