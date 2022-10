Recrudescence des accidents: De janvier à Septembre, Magal et Gamou, c'est 552 morts Rédigé par leral.net le Mardi 18 Octobre 2022 à 18:36 | | 0 commentaire(s)| 519 personnes ont perdu la vie dans des accidents de Janvier à septembre 2022. Pour le Magal et le Gamou, on a eu 33 morts, a annoncé Cheikh Oumar Gaye, le Directeur de L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (Anaser). Une situation que beaucoup de Sénégalais déplorent. L’indiscipline et le non respect du code de la route ne sont pas exclus par ces derniers qui ont listé les causes. Ainsi face à cette recrudescence des accidents, ils interpellent directement l’Etat du Sénégal à prendre des mesures idoines.



