Recrudescence des meurtres : La précarité et l'insécurité parmi les facteurs dominants Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Avril 2022 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Il ne se passe quasiment pas un jour sans qu'on ne se fasse l'écho d'un meurtre. Même si la banlieue est la cible idéale des tueurs, aucun quartier urbain n'est cependant épargné. Toutes les zones sont susceptibles d'être criminogènes. Des facteurs comme l'insécurité et la précarité, peuvent en être la cause. Les populations, inquiètes et déboussolées, lancent un appel pour l'application de la peine de mort.



Accueil Envoyer à un ami Partager