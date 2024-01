Recrutement Enseignant-Chercheur : L’université Amadou Mactar Mbow réagit et dément le professeur Tafsir Mamour Ba L’université Amadou Mactar Mbow a répondu au professeur Tafsir Mamour Ba, qui reprochait au jury d’avoir fait du favoritisme, en recrutant l’enseignante-chercheuse en lettres modernes spécialiste du 16ème siècle, alors que cette dame ne répond pas au profil. Selon l’Uamb, contrairement à la personne recrutée qui a un doctorat unique, M. Ba a un doctorat de 3ème cycle.

«Tafsir Mamour Ba, ne répond pas au profil recherché pour le poste d’enseignant-chercheur en lettres modernes spécialiste du 16ème siècle». C’est la réponse que le recteur de l’université Amadou Mactar Mbow (UAM) de Diamniadio, Ibrahima Cissé, a servi à l’enseignant en service au lycée Ababacar Sy de Tivaouane, lequel accuse le jury de favoritisme avant de crier au scandale et même de menacer d’ester en justice.



Dans une note parvenue à Bés Bi, le Recteur de l’université bat en brèche les arguments de l’enseignant et explique plus amplement les raisons pour lesquelles le dossier de Monsieur Ba a été recalé.



«L’examen de votre dossier de candidature par le comité de sélection révèle que vous êtes titulaire d'un Doctorat de 3ème cycle pour lequel le taux de notation est largement inférieur à celui appliqué au Doctorat unique. Aussi, votre candidature n'a pas été, en effet, retenue pour les auditions puisque le dossier que vous avez présenté a, après évaluation et pondération de tous les critères, obtenu une note moyenne de trente-six (36) points sur cent (100); ce qui est nettement inférieur à la note minimale exigée» lit-on dans la note.



Dans la même réponse, le Recteur rappelle à Tafsir Mamour Ba : «le manuel de procédures de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche (Per) des universités sénégalaises a fixé le seuil de pré-qualification à soixante-quinze (75) points sur cent (100). Par ailleurs, vous relevez dans votre lettre, ce qui est exact d'ailleurs, que la spécialité mentionnée dans l'appel à candidature est «Littérature française du 16ème siècle».



Vous avez tout de même omis de mentionner les détails du profil du poste, «techniques littéraires, rédactionnelles et argumentatives et philosophie de la littérature», qui ne sont point exclusifs, au regard du cahier de charge, des spécialistes de la littérature française du 17ème siècle. A la lumière de ce qui précède, le comité de sélection, souverain et autonome dans sa délibération a estimé devoir classer votre dossier de candidature pour les motifs ci-dessus évoqués».



Un jury composé d’éminents professeurs



Concernant les membres du jury, le Recteur rappelle au professeur Ba «mais qu'à cela ne tienne! Je voudrais vous indiquer que les membres du comité de sélection que vous dénigrez, sans doute par mégarde ou méconnaissance, sont tous d'éminents professeurs d'université dont le professionnalisme, la compétence, la discrétion professionnelle et la probité morale sont absolument irréprochables. Ils ont accompli leur mission de manière dévouée et loyale et dans le strict respect de l'éthique, de l'équité, de la transparence et conformément aux règles et usages académiques.



Je relève, également, que tous les candidats qui ont bien voulu répondre à l'appel, plus de deux cents (200) environ, ont, au même titre que vous, reçu l'accusé de réception confirmant le dépôt du dossier de candidature sur la plateforme dédiée. Contrairement à ce que vous pensez, cet accusé de réception n'est, en aucune façon, synonyme de validité ou non de votre candidature, puisqu'à ce stade de la procédure, aucun acte n'est posé, ni par l'administration, encore moins par le comité de sélection qui d'ailleurs n'avait même pas encore était saisi du dossier.



Aux fins de la présente, je m'abstiendrais d'évoquer, ni faire la comparaison entre votre candidature et celle de la dame dont vous faites allusion dans votre missive. Il lui appartient, si elle s'estime lésée par vos propos, la prérogative d'apprécier la suite à y donner» a écrit le Recteur Ibrahima Cissé

