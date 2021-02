Recule des libertés démocratiques et individuelles au Sénégal: Les avis partagés des étudiants Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Février 2021 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Une étude du groupe britannique the economist révèle que les libertés démocratiques et individuelles ont reculé dans près de 70% des pays du monde en 2020. Le Sénégal n'est pas en reste. Un petit tour à la faculté des droits de l'université cheikh Anta Diop de Dakar a permis à notre reporter de recueillir quelques avis. Si certains étudiants pensent que la démocratie doit reposer sur le principe d'égalité, d'autres estiment quant à eux, qu'elle est bafouée à cause de la politique.



