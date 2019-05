Rédaction laborieuse du communiqué du Conseil des ministres: La ponctuation, un défaut chez Ndèye Tické Ndiaye ? Quand le Porte-parole du gouvernement use et abuse de la virgule, dans un exercice censé faire le condensé des décisions issues de la réunion hebdomadaire du gouvernement, c’est soit un problème de niveau, soit ce sont les contraintes du « fast track » qui montrent leurs limites en matière de rédaction rapide et limpide.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Le « fast-track », "écrit le journal Kritik reçu par leral.net, la nouvelle trouvaille du Président Macky Sall, est en train lentement de se muer en médiocrité. En témoignent les grossièretés notées dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi. Dans le texte, le ministre de l’Economie numérique et des Télécoms, Ndèye Tické Ndiaye, par ailleurs Porte-parole du Gouvernement, use et abuse de la ponctuation.



En séparant allègrement le sujet et le verbe par une virgule alors que cette ponctuation marque une courte pause dans la lecture sans cependant que l’intonation change. Morceaux choisis : « Le Premier Ministre, a débuté sa communication en félicitant le Chef de l’Etat d’avoir bien voulu décidé de la réforme institutionnelle, ayant abouti à la suppression du poste de Premier Ministre, avec davantage de proximité, d’efficacité. Il a également, informé le Conseil des dispositions prises par les cimentiers pour lever les contraintes entravant la poursuite des travaux relatifs au TER. Dans le même ordre, il a proposé la tenue d’un Conseil Présidentiel sur la construction des 100 000 logements.



Enfin, le Premier Ministre, a attiré l’attention sur l’urgence de diligenter le lancement du PSE vert, et la création de l’Agence de protection des forêts, en

2019. Le ministre du Tourisme, a informé le conseil des conclusions issues du forum sur les prévisions saisonnières. Au titre des textes législatifs, le

conseil, adopté le projet de loi portant autorisation de la création de la société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional ‘’SEN-TER’’. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos