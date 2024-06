Redressement fiscal des entreprises de presse: Le Cdeps demande une main levée

Mercredi 5 Juin 2024

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps) s'est reuni ce 5 juin pour discuter principalement de l’amnistie fiscale des entreprises de presse et du blocage des comptes du groupe Avenir Communication, éditeur du journal "Le Quotidien" et d'autres maisons de presse. Selon le patronat de la presse sénégalaise, il faut sauver la presse qui est menacée. En espace de 15 jours, regrette-t-on, beaucoup de comptes de maisons de presse ont été bloqués.