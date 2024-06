Réduction des prix des denrées : L’Etat s’engage à garantir la baisse du coût de la vie Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juin 2024 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Près de 1000 volontaires et des membres des forces de l’ordre seront déployés sur le terrain pour assurer le respect des nouveaux tarifs, selon une annonce du gouvernement par le ministre du commerce et de l’industrie, le docteur Sérigne Guèye Diop. À partir de ce lundi, les nouveaux prix des denrées entreront en vigueur à l’échelle nationale. Lors de son passage à l’émission du journal de 20 heures sur la RTS dimanche, le ministre a souligné « la détermination du gouvernement à créer un environnement économique plus stable et prévisible pour les consommateurs et les acteurs économiques. » À cet égard, il sera obligatoire pour les détaillants et autres commerçants d’afficher les prix à l’intérieur et à l’entrée de leurs points de vente.



