Réduire les inégalités entre les genres: L'AJS réunit des leaders politiques et communautaires à Dakar Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de la promotion de la sensibilisation aux enjeux du développement durable et de la mobilisation des acteurs des collectivités locales, des parlementaires, des femmes et des jeunes, l'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) a ouvert, ce mercredi 13 septembre 2023, une session de discussions avec les parlementaires et les acteurs des collectivités territoriales, sur la participation politique des femmes. Cet atelier, qui se déroule sur deux jours à Dakar, vise également à élaborer des stratégies pour réduire efficacement les inégalités entre les genres, à tous les niveaux.



