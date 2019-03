Réélection du Pr Macky Sall: Une percée fracassante de son électorat à Guédiawaye (+79%) et Pikine (+103%)

Au moment de se lancer à la Présidentielle, le pari semblait compliqué pour le parti au pouvoir : atteindre au moins 40% des suffrages exprimés à Guédiawaye et à Pikine au vu des résultats décevants des élections législatives de 2017. Pari largement tenu à la surprise générale. La coalition Benno Bokk Yakaar a su déjouer tous les sondages, et rafler toutes les localités de Guédiawaye et Pikine, avec des suffrages records.



La coalition présidentielle sortante qui soutenait le Président Macky Sall a littéralement explosé l'électorat de ces bastions électoraux, en réalisant des scores historiques (au-dessus des 40%).



La comparaison des résultats des législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019, permet de constater les évolutions extraordinaires des suffrages du Président Macky Sall (voir fichier).



A Guédiawaye : de 38% aux législatives, Macky Sall est passé à 48,8% à la présidentielle, soit une progression de 79% (+28.778 voix) de son électorat.



A Pikine c’est encore mieux, car le leader de la mouvance présidentielle a fait plus que doubler son électorat : on note une progression de 103% des voix. Ayant obtenu 35% des suffrages aux législatives, M. Sall a pu monter ce taux à 48,6% à la présidentielle, pour un gain en suffrages de 93.594 entre ces deux scrutins.



Ces évolutions drastiques ont beaucoup contribué à la victoire de Macky Sall au premier tour. Même s’il n’a pas obtenu la majorité des votes dans ces deux départements, il est parvenu à réduire de manière drastique en termes de voix, l’écart qui le séparait de l’opposition réunie par rapport aux dernières élections législatives.



Il faut dire que la mouvance présidentielle a déployé l’artillerie lourde dans la banlieue et que les stratégies déclinées par ses ténors ont porté leurs fruits.



IBRAHIMA DIOUF Dit GAYE GAYE

ECONOMISTE-STATISTICIEN

