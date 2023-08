Réflexions sur l'excellence et l'environnement : les étudiants de Yoff s'engagent et honorent plus de 180 élèves

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Août 2023 à 16:50 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 180 élèves de Yoff ont été honorés, Samedi 26 août 2023, par l'Association des Etudiants et Elèves de la commune. En parallèle à cette cérémonie d'excellence, les étudiants ont plaidé pour l'obtention d'un siège afin de soutenir leurs activités socio-éducatives. Au cours de cette cérémonie d'excellence, les étudiants de Yoff ont exploré le rôle de la jeunesse face aux conséquences du changement climatique. Ce phénomène menace directement la commune de Yoff, notamment avec la destruction des filaos et l'exploitation des dunes de sable devenues monnaie courante.