Réforme de la justice pénale : Ousmane Diagne plaide pour mettre fin à l’impunité en Afrique Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2024 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Diagne/ Saliou Ndong Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a ouvert ce lundi une conférence internationale consacrée à la justice pénale internationale, avec un accent particulier sur l’expérience de la Cour pénale spéciale en Centrafrique et des Chambres africaines extraordinaires au Sénégal, rapporte PressAfrik. Le thème de la […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Diagne/ Saliou Ndong Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a ouvert ce lundi une conférence internationale consacrée à la justice pénale internationale, avec un accent particulier sur l’expérience de la Cour pénale spéciale en Centrafrique et des Chambres africaines extraordinaires au Sénégal, rapporte PressAfrik. Le thème de la conférence, intitulé « La Justice Pénale Internationale à travers la Cour Pénale Spéciale centrafricaine et les Chambres Africaines Extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises : enseignements et perspectives », a permis de mettre en lumière les défis liés à la lutte contre l’impunité des crimes de guerre et des violations des droits humains en Afrique. Lors de son discours inaugural, Ousmane Diagne a rappelé l’ampleur des souffrances humaines causées par les conflits armés et les crises humanitaires en Afrique. « Ces tragédies sont souvent accompagnées de graves violations des droits humains qui, malheureusement, restent impunies », a-t-il déploré. Face à ce constat, la justice pénale internationale apparaît comme un outil essentiel pour contrer ces crimes atroces. Le ministre a également évoqué la création de la Cour pénale internationale (CPI) en 1998, marquant un jalon historique dans la lutte contre l’impunité. Il a souligné que la CPI offre un cadre juridique robuste pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. Toutefois, il a reconnu que certains défis subsistent, notamment l’incapacité de certaines juridictions à traiter efficacement certains crimes, soulignant ainsi l’importance de cette conférence.



Source : Source : https://atlanticactu.com/reforme-de-la-justice-pen...

Accueil Envoyer à un ami Partager