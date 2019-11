Reforme du FCfa : Le président de la conférence des ministres de l’UEMOA clarifie

Le président de la conférence des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Romuald Wadagni, a apporté des éclaircissements suite à la déclaration de Patrice Talon sur la réforme du FCfa. Les réserves de change des pays de la BCEAO, demandait-il, ne devraient plus gardés par le Trésor français.



« Il est connu de tous qu’une partie des réserves de change de la zone UEMOA est déposée auprès du Trésor français pour garantir la convertibilité de notre devise. Ce que le chef de l’État a dit, c’est que si cette réforme, aujourd’hui souhaitée de tous et sur laquelle, on est d’accord pour avancer, arrivait à terme, elle permettrait à la Banque centrale de placer ses réserves partout, auprès d’institutions financières. Que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis », a expliqué Romuald Wadagni.



Ce dernier poursuit : « A terme, il s’agit de la prise en main de la gestion de l’intégralité des réserves de change de la zone par la BCEAO. Tout le monde est d’accord sur ces réformes et aujourd’hui, les réflexions sont en cours », rapporte rfi.fr.