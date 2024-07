Reformer les institutions : Une question plus que d’actualité, au cœur d’un entretien Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2024 à 19:30 | | 0 commentaire(s)| Avec Mme Aïda Mbodj comme invitée, l’émission C Clair de Leral Tv s’est aussi penchée sur une question plus jamais que d’actualité : la nécessité de reformer les institutions, avec un nouveau pouvoir face aux vaincus de la présidentielle, majoritaires à l’assemblée…Extraits.



