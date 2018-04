Refus d'octroi d'une demande de licence de télévision : Baba Maal dément avoir, à aucun moment, soumis cette prétendue demande

COMMUNIQUE DU GROUPE DAANDE LENOL





Baaba Maal, lead vocal du Groupe Daande Leñol, a appris avec surprise l'information parue ce matin sur le site www.dxxxxx concernant un prétendu blocage de sa demande de licence de télévision par Son Excellence le Président Macky Sall, sous prétexte qu'il refuserait de s'engager en politique.



Baaba Maal tient à démentir de la manière la plus catégorique cette information dénuée de tout fondement. Il précise qu'il n'a, à aucun moment, soumis cette prétendue demande.



Baaba Maal voudrait en outre préciser qu'il entretient les meilleures relations avec Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall qui le reçoit et le soutient régulièrement sans aucune conditionnalité de quelque nature que ce soit.



Dakar, 9 avril 2018

Pour Baaba Maal et le Groupe Daande Leñol,

le Manager, Oumar Wade