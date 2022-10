Refus de prendre ses bons d'essence à Shell ou Total: Issa Thioro Gueye "détruit" Guy Marius Sagna

Le journaliste de la RTS, connu pour son calme olympien n'a pas raté le député Guy Marius Sagna, sur son refus de prendre ses six cents (600) litres d'essence de dotation dans les stations Shell et Total. Au prétexte qu'il les voudrait à EDK ou Elton, stations gérées par ses sénégalais.



"Il faut que les députés qui refusent de prendre les bons Total et Shell pour exiger EDK ou Elton arrêtent de polluer de manière insensée l'espace public... On est fatigué. Les priorités sont ailleurs Il n'y a pas de véhicule ni de carburant MADE IN SENEGAL", a-t-il répliqué.



Avant de porter l'estocade: "Mani, tout est importé. Oui à la préférence nationale, mais pas comme ça. Oui à la souveraineté alimentaire, mais pas comme ça", s'est épanché le journaliste.