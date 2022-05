Regain de tension dans le secteur de la Santé : Sit-in national de «And Gueusseum» demain, mercredi

Les blouses blanches réclament la révision sans délai, de la clé de répartition des ressources du Cds; la révision de la nomenclature des actes médicaux et l’encadrement des actes délégués aux infirmiers et sages-femmes ; le respect de la gestion démocratique du personnel à Ourossogui et à Touba, où Amadou Lamine Sano et El Hadji Tidiane Thiane sont victimes de l’arbitraire.



Mballo Dia Thiam et ses camarades soutiennent également Mme Seynabou Diène, en procès à Kaolack et Arona Guèye (ICP), victime de braquage dans son poste de santé à Darou Rahmane, dans le district sanitaire de Touba et à l’EPS de Mbour. Les travailleurs de la santé porteront des brassards rouges.