Regardez l'état horrible des rues de Ndangane Kaolack

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Réputée être la ville la plus sale du Sénégal, Kaolack n'est pas encore prêt à se départir de cette image au vue de la situation qui prévaut dans la plus part des quartiers de la ville, particulièrement celui de Ndangane.

Un quartier populaire et historique qui souffre d'un manque d'assainissement de ses rues dans une indifférence totale des autorités administratives.