Régates de Saint-Louis : Le comité d'organisation prône la non violence Rédigé par leral.net le Lundi 12 Août 2024 à 19:31 | | 0 commentaire(s)| L’édition 2024 des régates traditionnelles de Saint-Louis est programmé cette année, le samedi 17 Août, sur le grand bras du fleuve Sénégal au niveau du quai Henry Jay. Pour cette édition 2024, la fédération des régates et l’entente Réveil Guet Ndar Mool se sont réunies autour d’un comité paritaire pour l’organisation de cet événement à la fois culturel et sportif, grâce à l’intervention du maire de Saint-Louis et du nouveau président de la Linguere de Saint-Louis. Face à la presse, le comité d'organisation a annoncé des innovations et s’est engagé pour la tenue des régates dans le fair-play et la non violence.



