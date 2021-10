Régime présidentiel ou parlementaire? Erdogan et Merkel discutent des formes du pouvoir Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|





Source : Dans le cadre de sa tournée d'adieu après 16 ans à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel s’est rendue en Turquie où elle a eu un entretien avec Recep Tayyip Erdogan qui a donné lieu non seulement à l’examen de nombreux dossiers, mais aussi à une discussion sur les avantages et les défauts de la démocratie parlementaire et du régime présidentiel.Source : https://fr.sputniknews.com/20211016/regime-preside...

