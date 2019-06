Règlement de la crise malienne: La recette d'Abdoulaye Vilane...

Le député -maire de la Ville de Kaffrine s’est dit très préoccupé par l'inflation du niveau de violence au Mali.



Prenant part à la réunion délocalisée de la Commission Mixte du Parlement de la CEDEAO à Lomé (République Togolaise), le porte - parole du Parti Socialiste a plaidé pour la tenue d'assises de la CEDEAO et /ou du Parlement de la CEDEAO, sur la situation sécuritaire dans ce pays.



"Depuis des années, le Mali est catastrophé par une série de violences inouïes. Ses parties Centre et Nord continuent d'être ensanglantées par des attaques meurtrières. Je dois dire qu'aujourd'hui, il est important, voire intéressant de réfléchir sur la mise en place d'un fonds prévisionnel pour une prise en charge adéquate de l'alimentation des habitants des zones en conflit. Cela permettra, de toute évidence, à diligenter les interventions lors des situations de crise qui sévissent dans toute la sous - région ouest - africaine. Je souhaite également pour que chaque membre du Parlement de la CEDEAO mette la main á la poche afin contribuer á tromper la faim et la soif des réfugiés et autres personnes déplacées ", lance-t-il lors de son intervention.



" Je suis de ceux qui pensent qu'il ne saurait avoir de développement sans la paix. C'est pourquoi je lance un vibrant appel pour la tenue d'assises entièrement consacrées á cette partie du Mali en proie à des scènes de meurtres barbares et humains", a-t-il ajouté.



La réunion délocalisée de la commission mixte (Parlement de la CEDEAO) se tient depuis le début de la semaine à Lomé (Togo). Les parlementaires débattent sur les sujets liés à la Santé et services sociaux, à l' Agriculture, l'Environnement, les Ressources en eau et Développement durable... Protection de l’enfant & des couches vulnérables.