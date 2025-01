Réglementation de la publicité numérique : Le Sénégal passe à l’action Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2025 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Alioune Sall/ Saliou Ndong Une nouvelle loi portant sur la réglementation de la publicité au Sénégal sera bientôt présentée à l'Assemblée nationale, a annoncé ce vendredi Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Cette réforme s'inscrit dans une volonté de moderniser le cadre législatif en matière de communication et de numérique. Selon le ministre, l'objectif est de « réviser une loi existante, désormais obsolète face aux progrès technologiques ». Le ministre a également mis en avant une disposition clé de cette nouvelle loi : la reconnaissance et la rémunération des créateurs de contenus numériques, notamment sur des plateformes comme TikTok, Facebook et d'autres réseaux sociaux. Ce texte constitue une avancée majeure dans l'actualisation du cadre législatif sénégalais à l'ère du numérique, tout en valorisant les acteurs économiques du secteur. En intégrant les créateurs de contenus, cette réforme vise également à stimuler l'innovation et à renforcer l'équité dans l'économie numérique en plein essor.



Source : https://atlanticactu.com/reglementation-de-la-publ...

