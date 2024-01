Régulation des Télécommunications et des Postes : Les 10 priorités de l’Artp pour 2024 Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2024 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Présidant mardi, la cérémonie d’ouverture du 7e forum d’échanges avec les journalistes, le secrétaire général de l’Artp, M. Yellamine Goumbala, a tiré un bilan satisfaisant des actions de l’autorité en 2023, déclinant les priorités pour l’année en cours. « L’année 2023 a été marquée par le retour de M. Abdou Karim Sall à la tête de […] Présidant mardi la cérémonie d’ouverture du 7e forum d’échanges avec les journalistes, le secrétaire général de l’Artp, M. Yellamine Goumbala, a tiré un bilan satisfaisant des actions de l’autorité en 2023, déclinant les priorités pour l’année en cours. « L’année 2023 a été marquée par le retour de M. Abdou Karim Sall à la tête de l’Autorité. « 95% des actions ont été réalisées dont l’extension successive du périmètre des licences de Sonatel et de Free à la technologie 5G, la mise en place du Roaming National, la certification de l’Artp à la norme Iso 9001 / 2015, entre autres », a-t-il déclaré. Le représentant d’Abdou Karim Sall a, par ailleurs, souligné que pour l’année 2024, marquant les 23 ans d’existence de l’Artp, « nous nous évertuerons à vous fournir toutes les informations nécessaires pour un traitement diligent de certains dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, c’est ce que le Directeur général a décliné à travers les 10 priorités 2024 de l’Artp et dont nous vous accordons la primeur ». Il s’agit, selon M. Goumbala, du « dégroupage de la boucle locale ; de la Certification à la norme ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information ; de la réalisation d’une enquête nationale sur l’accès et les usages des Tic et calcul d’un indice des prix des services de communications électroniques ». Le Secrétaire général de l’Artp a également cité « l’opérationnalisation du projet pilote de la Radio numérique terrestre, le renforcement de l’espace économique des nouveaux acteurs (Mvno, Fai, Fsva, agrégateurs Sva, etc…), l’évaluation des cahiers des charges des opérateurs postaux ». Il faut aussi signaler que la promotion des innovations liées à Internet (IPV6, IoT et IA, etc.), l’opérationnalisation des centres régionaux de contrôle des fréquences ; la gestion du nom de domaine « .sn » et le renforcement de l’encadrement juridique de l’utilisation d’internet font partie des priorités de l’autorité de régulation. M. Yellamine Goumballa a, par ailleurs, rassuré que l’Artp, « garant de la bonne image et de la traçabilité des informations pour le compte de l’État du Sénégal, des communications électroniques et des Postes, souhaite sceller de solides partenariats avec les médias afin de vulgariser davantage cette position stratégique du Sénégal auprès des régulateurs, des opérateurs, des équipementiers et consommateurs etc », souhaitant que cela auprès des professionnels des médias un tout autre intérêt pour tous les secteurs régulés. S.G



Source : https://lesoleil.sn/regulation-des-telecommunicati...

Accueil Envoyer à un ami Partager