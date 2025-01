Régulation des moto-Jakarta : L’association des livreurs et Thiak Thiak du Sénégal fait le point et interpelle les conducteurs sur leur responsabilité Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

Dans cette initiative, il s’agit pour le gouvernement de renforcer les contrôles routiers et des sanctions. Mais aussi la sécurité des deux-roues et de la protection des usagers en procédant à l’immatriculation des deux-roues déjà dédouanés et disposant déjà d’une carte grise conforme, à compter de la date de signature de la présente circulaire, et ce, pendant trois mois. En attendant l’adoption des conclusions des États généraux des transports publics, le Premier ministre a pris une circulaire relative à la mesure conservatoire pour le renforcement de la prévention et de la sécurité routière. En conférence de presse ce jeudi, l’association des livreurs et Thiak Thiak du Sénégal interpelle l’État du Sénégal sur les difficultés que rencontre le secteur. Ibrahima Badji, secrétaire général des Livreurs-Thiak Thiak du Sénégal, évoque les problèmes concernant la mutation. Selon lui, cette problématique peut toujours demeurer si les concernés ne se rapprochent pas des équipes au niveau du service des mines. Et pour enrôler plus de moto Jakarta, « il est possible de décentraliser le lieu de rencontre des conducteurs en ouvrant le Cices ». En effet, les acteurs ne veulent pas aller vers l’information pour disposer de tous les aspects. « Il faut que nos camarades vérifient bien leurs certificats de mise en circulation (CMC) et se munissent de tous les autres papiers. Nous devons en toute responsabilité procéder à cette formalisation pour être dans la régularité », propose Ibrahima Badji qui ajoute dans la même veine qu’il faut faire la différence entre ceux qui sont en règle, disposant de leurs papiers de ceux qui circulent en toute illégalité.

