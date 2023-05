Régulation du secteur postal : Abdou Karim Sall plaide pour une nécessaire collaboration entre administrations Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

La conférence annuelle des régulateurs postaux africains s'est ouverte, ce 23 mai, à Dakar, sur le thème «la régulation à l'ère du numérique, au service d'un secteur postal durable». Cette rencontre, partie pour durer une semaine, enregistre la présence de représentants issus de 35 pays. Dans sa communication le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et postes (Artp), Abdou Karim Sall s'est fortement appesanti, sur la nécessité pour le secteur postal, de s'ouvrir davantage «aux institutions de régulation de la finance, des transports, du commerce et des communications électroniques, ainsi qu'une étroite collaboration avec les administrations douanières ». M. Sall rappelle que «la mise en œuvre de la co-régulation nécessite une certaine coordination entre régulateurs, pour définir d'abord les droits et obligations des acteurs économiques concernés». Il a plaidé pour une meilleure orientation des acteurs, dans les domaines tournés vers «les produits innovants, les chaînes logistiques, l'activité de transport et le commerce électronique». O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/regulation-du-secteur-postal-a...

