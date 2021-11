Régulation et contrôle des loyers: La finalisation du dispositif retenue pour fin décembre 2021 Macky Sall a insisté sur l’urgence de finaliser, d’ici fin décembre 2021, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos