Réhabilitation de la voirie urbaine à Grand-Yoff : Le maire Madiop Diop et Barthélemy Dias ont procédé à une visite de chantier des travaux, ce lundi Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2023 à 20:30 | | 0 commentaire(s)| Reçu par le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop et Barthélemy Dias a procédé ce lundi, à une visite de chantier des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine au niveau de la commune. Le projet avance à grands pas et d'ici trois ans, les 19 communes de Dakar en bénéficieront, d'après le maire de la ville. Il a également averti les concessionnaires, quant à la reconstruction des voiries après leurs installations.



Accueil Envoyer à un ami Partager