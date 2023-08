Réhabilitation du Chemin de fer: Les gares de Mbacké et Touba livrées avant le Magal Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Août 2023 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), Malick Ndoye, reste optimiste sur l’achèvement des travaux de réhabilitation du tronçon (Mbacké-Touba) et des gares de Ndoulo, Mbacké et Touba avant le Grand Magal. Il a rappelé que la fin de ces travaux leur permettra de transporter, sous réserve de […] Le Directeur général de la société nationale des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), Malick Ndoye, reste optimiste sur l’achèvement des travaux de réhabilitation du tronçon (Mbacké-Touba) et des gares de Ndoulo, Mbacké et Touba avant le Grand Magal. Il a rappelé que la fin de ces travaux leur permettra de transporter, sous réserve de visas de sécurité, des passagers à l’occasion de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

MBACKÉ– Voyageant à bord d’un engin des travaux de couleur jaune portant l’effigie Cfs, le Directeur général des Chemins de fer du Sénégal (Cfs), Malick Ndoye, a débarqué à la gare ferroviaire de Mbacké aux environs de 13 heures. Les klaxons de l’engin ont ameuté le voisinage de la gare ferroviaire et suscité leur curiosité. Des jeunes ont couru pour jeter un coup d’œil sur cet outil étranger à leur vision habituelle. Certains ouvriers, installés aux alentours de la gare, ont interrompu leurs activités pour constater le freinage de cet engin. Ils n’ont pas voulu rater l’arrivée du train. Si les adolescents ignoraient l’existence du train dans le Baol, les adultes se montrent nostalgiques de la belle époque du rail. Ce voyage, effectué par le Dg de Cfs et une dizaine de techniciens, est le premier enregistré par la gare de Mbacké depuis six ans. Le dernier remonte au Grand Magal de 2017. Ce déplacement par voie ferré est la deuxième étape de l’axe Thiès-Touba. La première qui concernait Thiès-Diourbel a été effectuée par le Ministre des Transports terrestres, Mansour Faye. La troisième phase (Mbacké-Touba) se fera avant fin août. « L’idée est que, d’ici le Magal, on puisse réhabiliter toute la voie ferrée jusqu’au niveau de Touba », explique Malick Ndoye qui a effectué une visite du chantier de réhabilitation de la gare ferroviaire de Mbacké après sa décente du train. Il se dit optimiste pour la suite des travaux de réhabilitation du rail et des édifices abandonnés. Les tâches de réfection concernent les six kilomètres de la voie ferrée (Mbacké-Touba) et les gares de Ndoulo, Mbacké et Touba. « Aujourd’hui, nous avons assisté à la pose des tuiles à Mbacké. Il reste les rafraichissements à faire d’ici la semaine prochaine parce qu’on a souhaité garder l’architecture ancienne de cette infrastructure. On est très confiant et je pense qu’au vu des rendements des équipes, d’ici le Magal, les trois gares seront complètement réhabilitées », ajoute M. Ndoye.

Pas encore de décision pour le transport de personnes

L’objectif est de faire voyager des pèlerins à l’occasion du Grand Magal de Touba. Mais, le Directeur des Chemins de fer du Sénégal souligne que le transport de passagers par voie ferrée est assujetti à certains visas de sécurité ferroviaire. Selon lui, le déplacement sur l’axe Diourbel-Touba leur permet de procéder, aujourd’hui, à des enregistrements et souligner les éventuelles corrections. « Je suis sûr que les conteneurs d’approvisionnement de marchandises peuvent rouler pendant le Magal. Pour le transport de passagers, je ne peux pas donner d’assurances, car c’est un peu délicat », précise-t-il.

Après le Grand Magal de Touba, les Chemins de fer du Sénégal veulent achever la réhabilitation du trajet Dakar-Tamba. Le cas échéant, Cfs sollicitera l’aval de l’État pour commencer les navettes simples et les transports de marchandises en fonction d’un plan de transport déterminé par l’exploitant ferroviaire. Lancée par le Président de la République, en février 2023, la réhabilitation du chemin de fer (Dakar-Tamba) est évaluée initialement à hauteur de 18 milliards de FCfa. Mais, Malik Ndoye prédit que les chiffres peuvent évoluer en raison de l’ajustement du contrat. D’après ce dernier, Cfs a effectué des travaux supplémentaires sur des zones vandalisées, mais le budget global ne va pas dépasser 20 milliards de FCfa.

Oumar Bayo BÂ (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/rehabilitation-du-chemin-de-fe...

Accueil Envoyer à un ami Partager