Reims agitée la nuit passée par l'incendie de voitures et des attaques contre les policiers et les pompiers – vidéos Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 23:19 | | 0 commentaire(s)|





Source : Des violences urbaines se sont produites dans les rues de Reims pendant la nuit du dimanche 16 au lundi 17 août, selon L’Union qui évoque des voitures incendiées, ainsi que des attaques aux mortiers d’artifice visant des pompiers et des policiers.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2020081710442713...

