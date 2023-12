Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales: Le procès se tient ce matin au tribunal de Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 13:08 | | 0 commentaire(s)|

Ce mardi 12 décembre se tient le procès de la réintégration ou non de l’opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. La Cour suprême au Sénégal a cassé le 17 novembre le jugement rendu en octobre, qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcée à la suite d’une condamnation dans l’affaire Adji Sarr. Les plaidoiries ont démarré. Me Ousseynou estime que « la première entorse de la défense c’est de limiter les droits du prévenu afin qu’il ne soit pas défendu comme il le faut. L’Etat qui s’oppose à ce droit légitime n’a pas sa place ici ni l’agent judiciaire qui le représente ».



Source : Ce mardi 12 décembre 2023,se tient le procès de la réintégration ou non de l’opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales. La Cour suprême au Sénégal a cassé le 17 novembre de la même année, le jugement rendu en octobre, qui avait remis M. Sonko dans la course à la présidentielle, en annulant sa radiation des listes électorales prononcée […]Source : https://lesoleil.sn/reintegration-de-sonko-sur-les...

Accueil Envoyer à un ami Partager