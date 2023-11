Rejet de son recours contre le parrainage: Me Abdoulaye Tine, président de l’USL, condamne... Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Novembre 2023 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| Me Abdoulaye Tine, président de l’Union Sociale et Libérale (USL) et candidat à la candidature de la présidentielle de 2024, a décidé avec son parti, de contester le parrainage et d'exiger le respect de la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO. Après avoir étudié leur recours ce jeudi 9 novembre 2023, la Cour suprême l'a rejeté. D'après Me Abdoulaye Tine, aucune justification ne leur a été présentée, ce qui leur paraît anormal. De plus, ils prévoient de se présenter devant la Cour communautaire, pour condamner le Sénégal, en raison de son non-respect des décisions communautaires.



