Rejet du Pourvoi devant la Cour Suprême : Affaire Sensible Opposant le Maire de Dakar à la Famille de Ndiaga Diouf Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2023 à 19:18 | | 0 commentaire(s)| La haute juridiction a rejeté le pourvoi lié à la tragique fusillade survenue en 2011 devant la mairie, opposant le maire de Dakar à la famille de feu Ndiaga Diouf. Les avocats, Me Ciré Cledor Ly et Me Pape Mor Ndiaye, ont partagé leurs points de vue lors d'une interview avec Marieme Soda Ndiaye et Augustin Ka, mettant en lumière les enjeux complexes et l'importance de cette affaire.



