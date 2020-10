Relance économique à travers le PAP2A: Le Directeur du budget Moustapha Bâ donne les grands axes

Le président Macky Sall a initié pour le compte du Sénégal, le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A). Ledit plan devra permettre au pays de renouer avec la trajectoire initiale du Plan Sénégal Émergent (PSE) pour consolider les acquis et de hâter sa marche vers l’émergence en 2035. Ainsi, le directeur du budget, Moustapha Bâ avec d’autres personnalités de la mouvance présidentielle a animé vendredi dernier, un panel sur la relance de l’économie à travers ce PAP2A à l’occasion du lancement officiel du “Campus Républicain du GIR”. Et, il est revenu face à la presse, sur les axes phares de cette ambition présidentielle de relever l’économie sénégalaise après le coronavirus.