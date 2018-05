Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Relation: 5 raisons de ne pas comparer votre couple à ceux des séries Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mai 2018 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

En regardant les films, il arrive que les différentes actions ou les phrases prononcées par les acteurs produisent des effets sur les spectateurs. Oui, ces court-métrages ou ces long-métrages ont pour but de divertir, sensibiliser ou toucher les téléspectateurs. Parfois, certaines personnes se laissent influencer négativement. Voici 5 motifs qui doivent vous empêcher de comparer votre couple à ceux des feuilletons ou des séries!

1- Ce sont des mises en scène Oui, c’est vrai qu’il existe des films basés sur des faits réels. Retenez que les images et le dialogue sont des mises en scène.

2- La perfection Pour obtenir les images que vous regardez à la télévision, chaque action et chaque dialogue exécutés par les acteurs sont répétés jusqu’à l’obtention d’une scène parfaite qui correspond au scénario. C’est pourquoi vous aurez l’impression que leur couple, leurs câlins et leurs scènes d’amours sont parfaits.



3- Chaque histoire tourne autour d’un scénario. Les acteurs respectent les consignes. En effet, ils sont obligés d’avoir des réactions ou des comportements particuliers que des personnes n’ont pas « forcément » dans la vie réelle.

4- Votre partenaire n’est pas un acteur ou une actrice. Certaines personnes souhaitent que leurs partenaires ressemblent aux acteurs ou actrices qu’ils ont vu dans un film X et veulent qu’ils réalisent les mêmes prouesses au lit. Certaines femmes rêvent que leur mari deviennent romantiques du jour au lendemain. Elles souhaitent que leur homme ait des abdos ou leur donne des baisers fougueux. Sachez que votre moitié n’est pas celui ou celle que vous avez vu dans le film. Au lieu de vouloir le changer, aidez le plutôt à s’améliorer.



5- Le scénario suscite des réactions chez les spectateurs. Tout ce que vous ressentez est normal, mais n’exigez pas de votre épouse ou votre époux qu’il ou elle ressemble aux personnages des films. Vous pouvez vous inspirer des différents films si vous le souhaitez pour ajouter du piment ou de la romance à votre relation. Rappelez vous que ce sont des « films » et vous n’êtes pas un acteur ou une actrice.

