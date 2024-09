Relation avec Ousmane Sonko : Déthié Fall, président du parti PRP, parle enfin Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2024 à 22:07 | | 0 commentaire(s)| Le leader du Parti républicain pour le progrès (Prp), Déthié Fall a tenu ce vendredi une conférence de presse au cours de laquelle, il s'est prononcé sur les élections législatives de novembre prochain. Il rappelle avoir discuté pendant 45 minutes avec Ousmane Sonko. En plus de ces considérations électorales, il a rejeté d’un revers de main les accusations et les rumeurs sur sa relation avec le leader de Pastef, Ousmane Sonko considérée dégradée.



"Des gens non identifiés disent n'importe quoi sur des gens honnêtes juste pour les salir", a déploré Déthié Fall. Avant de préciser que s’il avait dû "dealer", ce ne serait pas avec des individus liés à l'actuel président Macky Sall. "Je ne connais pas ce gosse et ne l'ai jamais vu. Je suis un homme qui valorise la dignité et les principes moraux", a-t-il ajouté, mettant ainsi fin aux spéculations.



En ce qui concerne sa relation avec Ousmane Sonko, Déthié Fall a expliqué avoir toujours entretenu de bonnes relations avec lui. "Je lui ai rendu visite en prison pour le voir. Et nous avons discuté pendant 45 minutes", a-t-il confié. Ainsi, il a rappelé qu'il avait également apporté son soutien à Sonko lors de la constitution des listes électorales. Cependant, depuis l’accession de Sonko et de son équipe au pouvoir, Déthié Fall affirme qu'il n'y a eu aucun contact entre eux.



À l’approche des législatives, Déthié Fall a révélé avoir tenté de renouer avec Pastef, mais sans succès. "Nous avons naturellement travaillé à faire une jonction avec d’autres camarades déjà ensemble pour voir comment constituer une liste", a-t-il expliqué, indiquant que cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une alliance électorale. Son objectif ? Offrir une tribune pour défendre les préoccupations des Sénégalais à l'Assemblée nationale. "Nous avons entrepris cette démarche uniquement pour avoir cette représentation et la possibilité de donner notre point de vue", a-t-il conclu, en insistant sur le fait qu’il n’y avait aucune intention malveillante dans sa démarche.







