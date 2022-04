Religion : Ousmane Diallo exhorte les jeunes à s'appuyer sur la religion pour une bonne éducation.

Le quartier de Darou a accueilli la 3ème édition de la conférence religieuse organisée durant chaque mois de Ramadan par le mouvement "Andou Nawlee". Une édition qui portait sur le thème "Jeunesse et Éducation" et qui a été une occasion pour l'initiateur, Ousmane Diallo, d'exhorter les jeunes à s'appuyer sur la religion. Ceci, pour avoir les qualités humaines nécessaires pour s'armer d'une bonne éducation. Il exhorte les parents à être plus vigilants et de ne pas céder au diktat des nouvelles technologies de l'information et de la communication.