Remède naturel au citron pour combattre le mal de gorge

Le citron protège la gorge. Grace à sa haute teneur en vitamine C antioxydante et en oligo-éléments possède un fort pouvoir anti-inflammatoire et aident à réduire l’inflammation de la gorge. Si vous avez un mal de gorge, essayez ce remède efficace.



Mode d’emploi:



- Mettez 1 cuillère à café de miel et le jus d’un demi-citron dans une grande tasse.



- Faites bouillir 250 ml d’eau, laissez refroidir un peu et versez la dans la tasse, mélangez et buvez immédiatement.









Mam Dieng



