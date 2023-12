Remise de Diplômes de Formation par M. Mame Mbaye Niang : Regards Sur le Passé et Avenir du Tourisme Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Décembre 2023 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une cérémonie à Dakar ce samedi 23 décembre, Monsieur Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme et des Loisirs, a remis les diplômes de formation aux promotions 2019 à 2023. Cette occasion a été saisie pour évaluer les accomplissements passés et esquisser les perspectives à venir de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme. Une démarche déterminante pour l'amélioration continue et la vitalité de l'industrie touristique sénégalaise.



