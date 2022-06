Remise de drapeau CAN féminine: les lionnes invitées à suivre les pas des champions d'Afrique Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 20:39 | | 0 commentaire(s)| Le ministre des sports Matar Ba a remis ce jeudi le drapeau national à l’équipe nationale féminine de football, qui doit se rendre au Maroc, pour les besoins de la 14e édition de la CAN. Le ministre des sports, accompagné de sa délégation et des membres de la Fédération Sénégalaise de Football, invite les Lionnes à suivre les pas des Lions, sacrés champions de la dernière CAN Cameroun 2021 en février passé.



